Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей

Красногвардійський районний суд у Дніпрі засудив строковика Артемія Рябчука до довічного ув’язнення за розстріл п’ятьох людей. Подія трапилась на Південному машинобудівному заводі у січні 2022 року. Про це повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 23 квітня.

Слідчі ДБР встановили, що під час строкової служби засуджений конфліктував з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення.

«Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок стрілянини загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після стрілянини Артемій Рябчук захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

У ДБР зазначили, що у межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв свідомо.

Суд визнав Артемія Рябчука винним у:

незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);

дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);

порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 418 КК України);

закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);

умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

Артемію Рябчуку призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення. Також він має відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

На суді засуджений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок розстрілу на «Південмаші» загинули:

старший лейтенант Національної гвардії Буганов Олександр Олександрович;

молодший сержант Національної гвардії Драган Олександр Олександрович;

старший солдат Національної гвардії Левківський Артем Володимирович;

солдат Національної гвардії Чернік Леонід Леонідович;

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

23-річний Артемій Рябчук родом з Ізмаїла Одеської області. На момент вчинення стрілянини він був задіяний до охорони заводу.