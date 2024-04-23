Строковик, який розстріляв п'ятьох людей на заводі «Південмаш», отримав довічне ув'язнення
Артемій Рябчук у січні 2022 року розстріляв п'ятьох людей на заводі у Дніпрі
Красногвардійський районний суд у Дніпрі засудив строковика Артемія Рябчука до довічного ув’язнення за розстріл п’ятьох людей. Подія трапилась на Південному машинобудівному заводі у січні 2022 року. Про це повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 23 квітня.
Слідчі ДБР встановили, що під час строкової служби засуджений конфліктував з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення.
«Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок стрілянини загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро – отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Після стрілянини Артемій Рябчук захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.
У ДБР зазначили, що у межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв свідомо.
Суд визнав Артемія Рябчука винним у:
- незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);
- порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);
- дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);
- викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);
- порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 418 КК України);
- закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);
- умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).
Артемію Рябчуку призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення. Також він має відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.
На суді засуджений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.
Як інформував ZAXID.NET, внаслідок розстрілу на «Південмаші» загинули:
- старший лейтенант Національної гвардії Буганов Олександр Олександрович;
- молодший сержант Національної гвардії Драган Олександр Олександрович;
- старший солдат Національної гвардії Левківський Артем Володимирович;
- солдат Національної гвардії Чернік Леонід Леонідович;
- Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).
23-річний Артемій Рябчук родом з Ізмаїла Одеської області. На момент вчинення стрілянини він був задіяний до охорони заводу.