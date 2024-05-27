Правоохоронці викрили двох рівнян, які оформили фіктивне об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та взяли кредит на 730 тис. грн. Ці гроші чоловіки привласнили собі, тож тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі за шахрайство. Про це 27 травня повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, на початку 2020 року 40-річний рівнянин спільно з 49-річним знайомим створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу. Чоловіки використали підроблені паспорти й задля справи відкрили окремі банківські рахунки. У листопаді 2020 року вони уклали кредитний договір із банком по державній програмі «Теплі кредити», згідно з яким обіцяли замінити більше 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку в Рівненському районі.

Коли аферисти отримали 730 тис. грн кредиту, вони перевели всю суму на інший рахунок. Куди рівняни витратили гроші – наразі встановлюють слідчі.

«Одному з фігурантів нині обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а іншого оголошено в розшук, оскільки після отримання підозри він переховується від правоохоронців», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190), незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357), підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 2 ст. 205-1), використанні завідомо підроблених документів та паспортів (ч. 4 ст. 358) ККУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.