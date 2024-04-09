Підприємець привласнив 3,8 млн грн, однак будинок так і не добудував

В Тернополі директора будівельної фірми засудили до 12 років позбавлення волі за розтрату грошей пайовиків. Підприємець у 2006 році уклад договори з 42 людьми на будівництво багатоквартирного будинку неподалік військової частини. Однак будинок досі стоїть не добудований, а 3,8 млн грн чоловік собі привласнив. В прокуратурі не називають ім’я забудовника, однак ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про директора приватного підприємства «Укрбудінвест Плюс» Ігоря Стефаніва.

У 2006 році директор будівельної фірми розпочав будівництво нового багатоквартирного будинку на вулиці Галицька, 7 в Тернополі. Будівельний майданчик розташований неподалік військової частини і квартирного відділу. В будівництво вирушило вкластися чимало місцевих жителів. За даними слідства директор підприємства за 2006-2007 роки підписав угоди з 42 пайовиками. Загальна сума внесків склала 3,853 млн грн.

«Будинок планували здати в експлуатацію у 3 кварталі 2008 року. Проте кошти, які внесли вкладники за будівництво, забудовник витратив на зведення інших приміщень у с. Великій Березовиці та м. Хмельницькому», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 9 квітня.

Будівля на 10 поверхів досі не завершена. В будинку не має вікон і дверей, не підключено електроживлення та водопостачання і водовідведення. За інформацією тернопільського видання «20 хвилин» проти Ігоря Стефаніва кілька разів відкривали кримінальне провадження. На початку 2012 року один із вкладників подав заяву на злочинні дії Стефаніва. В поліції порушили кримінальну справу і вже у липні допитали всіх потерпілих, а наприкінці року слідчий виніс постанову про закриття справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зі свідчення пайовиків, у 2013 році люди знову подали заяву. За нею відкрили кримінальне провадження за двома статтями, які передбачали від 7 до 12 років. Однак справу знову перекваліфікували за статтею про службове недбальство.

«Від початку вчинення злочину до 2014 року минуло шість років, а тому прокурор подав клопотання про закінчення терміну для відбування покарання. Суд прийняв відповідну ухвалу. Ми дізналися про це й оскаржили через апеляційну інстанцію. Справа пішла на розслідування щодо розтрати і привласнення коштів, а це передбачає ув’язнення до 12 років із конфіскацією», – розповідав представник пайовика, тернополянин Тарас Повар.

В 2018 році суд слухав справу вже по суті і вкладники сподівалися, що це вже фінальний етап. Однак Тернопільський міськрайонний суд визнав винним забудовника у розтраті майна в особливо великих розмірах лише через 6 років. Чоловіку призначили покарання – 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. Також суд постановив конфіскувати все майно, що є у його власності. Вирок ще не вступив у законну силу. На нього можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що ПП «Укрбудінвест Плюс» за даними YouСontrol зареєстровано в Чорткові на вулиці Подільській, 6. Власником фірми є киянин Василь Гриців. Директором зазначений Ігор Стефанишин. Наразі підприємство є діючим. Статутний капітал зазначений в розмірі – 2,5 млн грн.