Шахрайці присудили 11 років тюрми з конфіскацією третини її майна

Франківський районний суд Львова 26 жовтня виніс вирок раніше судимій львівській підприємиці Ірині Кічмі за шахрайство в особливо великих розмірах. Жінка позичила понад 400 тис. доларів нібито на розвиток власного бізнесу, обіцяючи виплачувати за їх використання великі відсотки, однак гроші привласнила. У справі семеро потерпілих, серед яких є Пісний Петро Михайлович, ймовірно, брат колишнього головного міліціонера Львівщини Василя Пісного. Обвинуваченій у шахрайстві присудили 11 років тюрми з конфіскацією третини її майна.

За матеріалами справи, у період з 2006 до 2014 року Ірина Кічма під виглядом укладення договорів позики, нібито для розвитку її бізнесу, обіцяючи виплачувати за користування грішми значні суми відсотків до 36% річних, заволоділа коштами семи потерпілих. Загалом привласнила понад 400 тис. доларів.

Обвинувачена позичала різні суми – від 9 до 200 тис. доларів. Передача грошей відбувалася в пункті обміну валют, приватній нотаріальній конторі, за місцем її проживання.

У суді обвинувачена свою вину визнала і розкаялася. Свої дії пояснила необдуманістю щодо настання негативних наслідків.

Колегія суддів Франківського районного суду Львова визнала Ірину Кічму винною у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 ККУ). За сукупністю злочинів та враховуючи попередній вирок Личаківського районного суду від 2020 року їй призначили остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією третини належного їй майна. Відповідно до вироку, у строк відбування покарання їй зарахують 5 років перебування в СІЗО (з лютого 2018 до червня 2023 року) в розрахунку один день за два. На цей вирок ще може бути подана апеляція.

Також вона має заплатити одній з потерпілих моральну шкоду в розмірі 5 тис. грн. Окрім того, за одним з цивільних позовів вона має виплатити понад 21 тис. доларів матеріальної шкоди. Цивільні позови інших потерпілих ще розглядаються в судах.

За даними YouControl, Ірина Кічма зареєстрована як ФОП у Львові понад 20 років тому та займається наданням перукарських послуг та послуг салонів краси. Вона володіє нерухомістю та землею у селах Конопниця та Суховоля біля Львова.