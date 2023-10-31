Діяльність шахраїв припинили оперативники протидії кіберзлочинам

Оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області викрили на шахрайстві сімейну пару львів’ян. Подружжя створило сторінку в соцмережі та продавало неіснуючий одяг, таким чином виманюючи в людей гроші.

За даними поліції Львівщини, 31-річні чоловік та дружина, мешканці Львова, створили сторінку в соцмережі, де розміщували оголошення про продаж жіночого одягу. Але насправді товару в зловмисників не було. Зокрема, вони отримали від клієнтки гроші як передоплату за сукню, які в подальшому привласнили.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції, завдяки зверненню постраждалої діяльність шахраїв оперативно припинили.

Слідчі повідомили чоловікові та жінкці про підозру в шахрайстві (ч.3 ст.190 ККУ). Винуватцям загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.