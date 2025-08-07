Фестиваль відбувся на території !FESTrepublic у Львові

Фестиваль «Файне місто» акумулював 20,07 млн грн від старту спільного збору з благодійним фондом Сергія Притули та відділом фандрейзингу АЗОВ.ONE на переобладнання десяти кейсеваків для бригади «Азов». Під час трьох днів фестивалю, 1-3 серпня, організатори зібрали 11,5 млн грн. Це всі гроші з квитків, спонсорських надходжень, благодійних аукціонів, внесків підприємців тощо.

Також гроші збирали до фестивалю під час концертів, благодійних ініціатив у всій країні та за її межами. Загалом «Файне місто» планує зібрати на кейсеваки «Азову» 35 млн грн.

«Зараз ми працюємо над закриттям підсилюючих та партнерських банок, які допоможуть нам поставити фінальну крапку у зборі. Два кейсеваки вже рятують життя, два – на переобладнанні, і залишилось зовсім трохи, щоб уся десятка вирушила на передову – тримати стрій пліч-о-пліч із нашими захисниками та захисницями», – повідомили організатори фестивалю.

Долучитися до збору для бригади «Азов» можна за посиланням.

Нагадаємо, що фестиваль «Файне місто» є щорічним і з 2013 до 2021 відбувався у Тернополі. Засновниками фестивалю є Максим Черкашин, Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка та Рустам Ергешов. З 2023 року фестиваль переїхав до Львова на територію !FESTrepublic, що на вулиці Старознесенській.

У 2024 році організатори «Файного міста» зібрали на потреби «Азову» майже 8 млн грн, а у 2023 році – майже 4 млн грн. Фестиваль співрацює з бригадою з початку повномасштабного вторгнення й за цей час акумулював понад 100 млн грн.