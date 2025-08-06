День молоді у гаю: повна програма фестивалю у Львові
Хедлайнерами будуть гурти The Unsleeping та ТНМК0
У межах Дня молоді та здобуття титулу «Молодіжна столиця Європи 2025» у Львові, 9 серпня, відбудеться фестиваль. Зустрічі, ярмарок та концерти у Шевченківському гаю триватимуть з 16:00 до 21:30. Організатори зазначають, що вхід на всі заходи безплатний за умови реєстрації.
«Великий молодіжний фестиваль в Гаю об'єднує людей за допомогою музики, творчості та спілкування. Пам'ять поколінь є натхненням для формування майбутнього, тож локації фестивалю поєднують минуле і сучасне. Саме з різними поколіннями української молоді можна буде познайомитись на алеї ретроспективи, яка буде одразу при вході в скансен. Вздовж алеї відвідувачі зможуть прочитати та навіть побачити, як виглядала, що робила і чим жила молодь від початку XX століття до сьогодення», – повідомила Львівська міська рада.
Зазначимо, що фестиваль разом зі спільнотою Сергія Стерненка збиратиме 1 млн грн, щоб купити дрони-антишахеди. Долучитися до збору «Рик лева» можна за посиланням.
Детальна програма фестивалю
Історія і культура
16:00 – 21:30 – «Qırım azbarı» (Кримський куточок). Простір кримської культури й памʼяті. Тут готуватимуть каву на піску, проводитимуть майстер-класи. Крім цього, діятиме виставка, інтерактиви. Відвідувачі можуть написати листи до Вільного Криму та придбати мерч.
16:30 – 19:30 – Літературник. Організатори підготували читання та розмови про важливе за участі українських авторів. Зокрема, Романа Голубовського, Галини Крук, Катерини Міхаліциної, Данила Ільницького та Остапа Сливинського.
18:00 – 19:30 – Традиційні танці за спільнотою «Дриґ».
Нетворкінг
16:00 – 19:30 – Алея громадських організацій. Тут будуть зустрічі з десятками молодіжних ГО з усієї країни.
16:00 – 17:00 – Спідфрендинг з урядовцями. Молодь спілкуватиметься з представниками місцевої влади.
Сила і витривалість
16:00 – 19:30 – Unbroken. Всі охочі зможуть пройти смугу перешкод у колісному кріслі, дізнатися більше про сучасні протези, поспілкуватися з тими, хто живе з цими викликами щодня.
16:00 – 19:30 – «Стрільниця». Ветеранський спортивний хаб «Стрільниця» відкриває виїзну локацію у Шевченківському гаю, де відвідувачі зможуть постріляти з лука, спробувати лазерне обладнання й перевірити свою влучність.
Головна сцена
16:10 – 16:40 – Yosyaa
16:55 – 17:25 – Три Кроки в ніч
17:40 – 18:10 – Brood
18:30 – 19:30 – The Unsleeping
19:50 – 21:10 – ТНМК
Діджей-сцена
16:00–18:30 – Basement Studio. Програма почнеться з лекції про розвиток діджеїнгу у Львові, а далі – майстер-клас, де можна буде дізнатися, як працює діджей.
Джаз-сцена
16:00 – 16:30 – Вступний концерт Opera Avangard.
17:00–18:00 – Jam session
18:30–19:00 – Opera Avangard, Джеміль Каріков
«Ми збираємося разом, щоб створювати нову культуру, говорити про важливе, відкривати себе через слово, музику, танець, діалог. Ми будуємо спільноту, де кожен має значення, де підтримка – це дія. У час викликів молодь України – це приклад сміливості й незламності. І саме тому сьогодні ми відзначаємо цей день у справжній присутності, в унікальності досвіду, у силі бути собою. Це – день, коли молодь звучить особливо голосно», – розповіли організатори заходу.
Програма до Дня молоді у Львові у суботу, 9 серпня
Додамо, що програма події та склад локацій можуть змінюватися. За оновленнями можна стежити на офіційному сайті заходу.