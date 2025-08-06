У межах Дня молоді та здобуття титулу «Молодіжна столиця Європи 2025» у Львові, 9 серпня, відбудеться фестиваль. Зустрічі, ярмарок та концерти у Шевченківському гаю триватимуть з 16:00 до 21:30. Організатори зазначають, що вхід на всі заходи безплатний за умови реєстрації.

«Великий молодіжний фестиваль в Гаю об'єднує людей за допомогою музики, творчості та спілкування. Пам'ять поколінь є натхненням для формування майбутнього, тож локації фестивалю поєднують минуле і сучасне. Саме з різними поколіннями української молоді можна буде познайомитись на алеї ретроспективи, яка буде одразу при вході в скансен. Вздовж алеї відвідувачі зможуть прочитати та навіть побачити, як виглядала, що робила і чим жила молодь від початку XX століття до сьогодення», – повідомила Львівська міська рада.

Зазначимо, що фестиваль разом зі спільнотою Сергія Стерненка збиратиме 1 млн грн, щоб купити дрони-антишахеди. Долучитися до збору «Рик лева» можна за посиланням.

Детальна програма фестивалю

Історія і культура

16:00 – 21:30 – «Qırım azbarı» (Кримський куточок). Простір кримської культури й памʼяті. Тут готуватимуть каву на піску, проводитимуть майстер-класи. Крім цього, діятиме виставка, інтерактиви. Відвідувачі можуть написати листи до Вільного Криму та придбати мерч.

16:30 – 19:30 – Літературник. Організатори підготували читання та розмови про важливе за участі українських авторів. Зокрема, Романа Голубовського, Галини Крук, Катерини Міхаліциної, Данила Ільницького та Остапа Сливинського.

18:00 – 19:30 – Традиційні танці за спільнотою «Дриґ».

Нетворкінг

16:00 – 19:30 – Алея громадських організацій. Тут будуть зустрічі з десятками молодіжних ГО з усієї країни.

16:00 – 17:00 – Спідфрендинг з урядовцями. Молодь спілкуватиметься з представниками місцевої влади.

Сила і витривалість

16:00 – 19:30 – Unbroken. Всі охочі зможуть пройти смугу перешкод у колісному кріслі, дізнатися більше про сучасні протези, поспілкуватися з тими, хто живе з цими викликами щодня.

16:00 – 19:30 – «Стрільниця». Ветеранський спортивний хаб «Стрільниця» відкриває виїзну локацію у Шевченківському гаю, де відвідувачі зможуть постріляти з лука, спробувати лазерне обладнання й перевірити свою влучність.

Головна сцена

16:10 – 16:40 – Yosyaa

16:55 – 17:25 – Три Кроки в ніч

17:40 – 18:10 – Brood

18:30 – 19:30 – The Unsleeping

19:50 – 21:10 – ТНМК

Діджей-сцена

16:00–18:30 – Basement Studio. Програма почнеться з лекції про розвиток діджеїнгу у Львові, а далі – майстер-клас, де можна буде дізнатися, як працює діджей.

Джаз-сцена

16:00 – 16:30 – Вступний концерт Opera Avangard.

17:00–18:00 – Jam session

18:30–19:00 – Opera Avangard, Джеміль Каріков

«Ми збираємося разом, щоб створювати нову культуру, говорити про важливе, відкривати себе через слово, музику, танець, діалог. Ми будуємо спільноту, де кожен має значення, де підтримка – це дія. У час викликів молодь України – це приклад сміливості й незламності. І саме тому сьогодні ми відзначаємо цей день у справжній присутності, в унікальності досвіду, у силі бути собою. Це – день, коли молодь звучить особливо голосно», – розповіли організатори заходу.

Програма до Дня молоді у Львові у суботу, 9 серпня

Додамо, що програма події та склад локацій можуть змінюватися. За оновленнями можна стежити на офіційному сайті заходу.