Перший день фестивалю, 15 серпня, буде безкоштовним для відвідувачів

У Львові, з 15 по 17 серпня, вперше відбудеться книжковий фестиваль BestsellerFest. «Видавництво Старого Лева» підготувало для гостей 70 подій, в яких візьмуть участь десятки зіркових авторів. Також BestsellerFest збиратиме донати на придбання та переобладнання десяти кейсеваків для бригади «Азов».

Фестиваль відбудеться на території !FESTrepublic, що на вулиці Старознесенській, 24-26. «У програмі – 70 літературних подій за участі найвідоміших українських письменників, презентації новинок від провідних видавництв, а також – книжковий ярмарок на 50 стендів, ексклюзивні автограф-сесії, драйвові вечірні концерти просто неба, дитячий простір, фудкорти, зони відпочинку», – розповіли організатори.

У BestsellerFest візьмуть участь такі автори: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Павло Дерев’янко, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Галина Пагутяк, Тамара Горіха Зерня, Ольга Войтенко, Володимир В’ятрович, Володимир Станчишин, Ярослав Грицак. Повну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

«Задумувала цей фестиваль як такий, на якому кожна людина відчуватиме свою важливість, потрібність, цінність. BestsellerFest збере найкращих українських авторів, видавців і читачів. У цій ланці кожен надзвичайно важливий та цінний. Гадаю, наш фестиваль подарує кожному саме такі відчуття і стане яскравою крапкою на мапі літературної України», – розповіла засновниця фестивалю BestsellerFest, поетка та видавчиня Мар’яна Савка.

Крім літературних виступів на фестивалі будуть концерти. У програмі будуть виступи гуртів «Фактично Самі», «Фіолет», Віктора Морозова, Руслана Горового, Мар’яни Савки, Зіновія Карача і Юрія Йосифовича.

Вхід на перший день фестивалю BestsellerFest, 15 серпня, буде вільним. Квиток на один день фестивалю коштує 250 грн, на два – 400 грн. Їх можна придбати за посиланням. Однак 16-17 серпня вхід буде вільним для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років (включно). Частину грошей організатори спрямують на потреби «Азову».

Додамо, що гроші на десять кейсеваків для 12-ї Бригади Спецпризначення «Азов» НГУ спільно збирають фестиваль Faine Misto та Благодійний фонд Сергія Притули. BestsellerFest планує зібрати 100 тис. грн.