Російська РЛС «Нєбо-СВУ», що коштує близько 100 млн доларів

Бійці Головного управління розвідки завдали успішних ударів по цілях росіян в окупованому Криму. Розвідникам вдалося знищити десантний катер та кілька РЛС. Про це у четвер, 7 серпня, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Успішну бойову операцію у Криму здійснили бійці спецпідрозділу ГУР «Примари», застосувавши ударні дрони. Розвідка опублікувала відео, на якому видно як українські безпілотники ухиляються від російських ракет та завдають ударів по десантному катеру, а також РЛС окупантів, які ті намагалися заховати у конструкції схожі на купол. Зокрема, розвідникам вдалося знищити:

РЛС «Нєбо-СВУ»;

РЛС «Подльот К-1»;

РЛС 96Л6Е;

десантний катер 02510 «БК-16».

Також бійці завдали ударів по базі протиповітряної оборони 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А), що розташовувалась на горі Ай-Петрі.

Зауважимо, що уражена розвідниками РЛС «Нєбо-СВУ», коштує близько 100 млн доларів. За даними мілітарного порталу Defense Express, вона почала надходити на озброєння російської армії у 2017 році та є однією з сучасних модифікацій РЛС «Нєбо», розробленої у радянському союзі у 1986 році.

Окупанти заявляють, що «Нєбо-СВУ» невразлива до перешкод та здатна виявити цілі на відстані від 100 до 360 км. Також росіяни стверджують, що РЛС здатна супроводжувати одночасно до 100 цілей, а оновлення інформації відбувається раз на 20, 10 або 5 секунд.

Нагадаємо, 26 червня ГУР повідомило про ураження у Криму російського комплексу протиповітряної оборони С-400 «Тріумф», що коштує близько 1,2 млрд доларів.