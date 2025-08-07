Рейсовий поїзд Київ – Кишинів – Бухарест відновлює рух у тестовому режимі

У межах поглиблення співпраці між Україною та Румунією запущено тестовий залізничний маршрут між Києвом і Бухарестом через Кишинів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з румунською колегою Оаною-Сільвією Цою в Києві 7 серпня, передає «Суспільне».

За словами Андрія Сибіги, нині два спеціальні вагони вирушили до Бухареста через Кишинів, а вже завтра повернуться до Києва.

Це перший тестовий запуск цього рейсу з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну – потяг курсує із двома порожніми вагонами, щоб перевірити логістику та технічну готовність маршруту. Згодом він почне курсувати на постійній основі.

Окрім цього, заплановано відкриття нового пункту пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй після добудови мосту через річку Тиса. Також міністри обговорили перспективу створення транспортного коридору з Греції до Одеси через Болгарію та Румунію.

Нещодавно молдовське видання Moldova Liberă повідомляло, що склад поїзда Київ – Кишинів – Бухарест планують розширити до чотирьох українських вагонів замість наявних двох.