«Укрзалізниця» прагне надати кожному можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку

«Укрзалізниця» посилить контроль документів перед посадкою пасажирів у поїзди. Причиною є низка звернень про неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира. Про це повідомила пресслужба перевізника в четвер, 24 липня.

Як йдеться, на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Також поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

У компанії нагадали, що мають низку інструментів контролю, які працюють понад два роки. Так, для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через сервіс «Дія».

За даними «Укрзалізниці», сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не допустили до поїздів.

Також платформа онлайн-оголошень OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки.

Пасажирам також нагадують, що «Укрзалізниця»:

продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців,

надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів,

везти у своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Нагадаємо, 17 липня «Укрзалізниця» повідомила про завершення модернізації колії на Закарпатті. Компанія відновила продаж квитків на потяги, які відправлятимуться до Ужгорода через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево, з 31 липня.