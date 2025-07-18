Поновлено продаж квитків на потяги, які відправлятимуться до Ужгорода з 31 липня

На Закарпатті завершили модернізацію колії. На пасажирські поїзди до Ужгорода через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево, які відправлятимуться з 31 липня, відновили продаж квитків.

Як повідомили в «Укрзалізниці», до звичного графіку повернуться низка потягів:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород

№ 29/30 Київ – Ужгород

№ 46/45 Ужгород – Харків

№ 368/367 Ужгород – Ковель

додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород

З 31 липня до Ужгорода знову доїжджатимуть рейси №17 Харків – Мукачево, №37 Одеса – Мукачево, №81 Київ – Чоп, № 749 Київ – Чоп, №829 Львів – Чоп. Маршрут прямування поїзда №59 Київ – Ужгород продовжать до станції Чоп, а групи безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський – Чоп – до Ужгорода.

В «Укрзалізниці» нагадали, що⁠ ⁠продаж квитків відкривається за 20 діб до дати рейсу, а на поїзди №46/45 Ужгород – Харків, №829/830 Львів – Ужгород – за 10 діб.