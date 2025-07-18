«Укрзалізниця» відновить курсування поїздів до Ужгорода
На Закарпатті завершили модернізацію колії
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На Закарпатті завершили модернізацію колії. На пасажирські поїзди до Ужгорода через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево, які відправлятимуться з 31 липня, відновили продаж квитків.
Як повідомили в «Укрзалізниці», до звичного графіку повернуться низка потягів:
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород
- № 29/30 Київ – Ужгород
- № 46/45 Ужгород – Харків
- № 368/367 Ужгород – Ковель
- додатковий поїзд № 283/284 Київ – Ужгород
З 31 липня до Ужгорода знову доїжджатимуть рейси №17 Харків – Мукачево, №37 Одеса – Мукачево, №81 Київ – Чоп, № 749 Київ – Чоп, №829 Львів – Чоп. Маршрут прямування поїзда №59 Київ – Ужгород продовжать до станції Чоп, а групи безпересадкових вагонів Кам’янець-Подільський – Чоп – до Ужгорода.
В «Укрзалізниці» нагадали, що продаж квитків відкривається за 20 діб до дати рейсу, а на поїзди №46/45 Ужгород – Харків, №829/830 Львів – Ужгород – за 10 діб.