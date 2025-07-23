Поїзд курсуватиме з 1 серпня

З 1 серпня між Миколаєвом та Івано-Франківськом курсуватиме потяг № 209/210. Маршрут пролягатиме через Львів, Тернопіль, Хмельницький та Віннницю.

Як повідомили в «Укразалізниці», потяг відправлятиметься з Миколаєва через день по непарних числах о 15:54 і прибуватиме до Івано-Франківська о 12:32 наступного дня. У зворотньому напрямку їздитиме по парних числах, відправляючись з Франківська о 13:05 і прибуваючи до Миколаєва о 9:24 наступного дня.

«У складі поїзда – вагони купе та плацкарт. Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші», – зазначили в «Укразалізниці».

В компанії додали, що новим потягом можуть скористатися мешканці Херсона, під’їхавши до Миколаєва поїздами № 319 Херсон – Миколаїв-Вантажний, № 101 Херсон – Краматорськ, № 109 Херсон – Львів.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.