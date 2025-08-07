Посадовця звинувачують у службовій недбалості та забрудненні земель

Виконувач обов'язків керівника та водночас головний інженер одного з комунальних підприємств Дрогобицької міської ради отримав підозру у забрудненні земель. Збитки становлять майже 19 млн грн. Пресслужба поліції Львівської області у четвер, 7 серпня, повідомила, що чиновник з 2019 до 2023 року допустив розміщення твердих побутових відходів поза територіями сміттєзвалищ – на земельній ділянці у Дрогобичі.

Ділянка, де незаконно викидали сміття, призначена для будівництва та обслуговування будівель. «Внаслідок цього забруднили ділянку загальною площею більше ніж 8 тис. м². Через зміну ґрунтів виникла небезпека для довкілля», – повідомили у поліції.

Посадовець Дрогобицької міської ради отримав підозри за статтями про забруднення земель (ч. 1 ст. 239 ККУ) та службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ). Санкції передбачають штраф або до п'яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

За інформацією прокуратури, розрахунки збитків провела Державна екологічна інспекція області. Правоохоронці вживають заходи щодо відшкодування шкоди.