Смітник розташований неподалік Теребовлі

Виконавча служба Тернопільщини стягнула з Теребовлянської селищної ради 4,7 млн грн завданої шкоди за забруднення навколишнього середовища. На території громади зафіксували несанкціоновані смітники. Штраф селищна рада сплатила в державний бюджет.

На території Теребовлянської громади у 2024 році працівники екологічної інспекції виявили кілька несанкціонованих сміттєзвалищ. Після того до Теребовлянської селищної ради направили припис, щоб комунальна служба ліквідувала ці смітники. Однак сміттєвий полігон так і залишився на місці. Екологічні інспектори матеріали справи направили до правоохоронців.

Після розслідування і встановлення всіх фактів працівники Теребовлянської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом, щоб стягнути з селищної ради 4,7 млн грн шкоди, яку заподіяли через засмічення земель, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 13 червня.

Адвокати Теребовлянської селищної ради спробували оскаржити рішення Господарського суду Тернопільської області. Однак, Апеляційний господарський суд та Верховний Суд України все-таки погодилися з доводами прокурорів щодо стягнення 4,7 млн грн заподіяної шкоди. Виконавча служба Тернопільщини за рішеннями судів примусово стягнула з бюджету Теребовлянської громади 4,7 млн грн в дохід держави через забруднення довкілля.