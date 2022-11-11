Сміття з міста Копичинці відвозили на ділянку, не призначену для захоронення відходів

Копичинецьке комунальне підприємство «Господар» оштрафували на 1,1 млн грн за створення стихійного сміттєзвалища. У суді екоінспекція довела, що фірма вивозила міські відходи на ділянку, не призначену для цього. Підприємство намагалось оскаржити штраф у апеляційному суді, але безрезультатно.

Зазначимо, що стихійне сміттєзвалище біля міста Копичинці інспектори Держекоінспекції виявили у червні 2021 року. Тоді посадовці перевіряли роботу міського комунального підприємства «Господар». Згодом виявилось, що на ділянці, куди підприємство вивозило сміття, не можна було захоронювати відходи. Йдеться про територію біля міського сміттєзвалища.

Посадовці екоінспекції також публікували відео із засміченої ділянки.

Держекоінспекція подала позов до суду. Суд першої інстанції його задовольнив і призначив підприємству 1,1 млн грн штрафу.

На це рішення підприємство подало апеляцію. Як повідомила прес-служба прокуратури Тернопільщини у п'ятницю, 11 листопада, апеляційний суд її не задовольнив. «Хоча комунальне підприємство намагалось в апеляції оскаржити рішення про стягнення з нього шкоди, суд підтримав позицію прокуратури. Тепер вищевказані кошти будуть спрямовані до бюджету», – йдеться у повідомленні.