Посадовець допустив забруднення земель шкідливими речовинами

Заступник начальника одного з комунальних підприємств Рави-Руської отримав підозру через незаконний скид сміття. Збитки становлять понад 2,6 млн грн. Про це в середу, 30 липня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції Львівщини.

За інформацією слідства, у 2021 році службовець був відповідальним за полігон твердих побутових відходів. Проте він допустив забруднення земель шкідливими для довкілля речовинами.

«Підпорядковані йому працівники комунального підприємства скидали сміття не лише на полігоні ТПВ, а й на ділянках, поряд з полігоном. Це призвело до забруднення цих ділянок – завищено вміст фосфору, свинцю та цинку. Загальний розмір шкоди, завданий довкіллю, становить понад 2,6 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Посадовець отримав підозру через забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 ККУ) та службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ). Санкції статей передбачають до п’яти років позбавлення волі із можливою забороною обіймати певні посади та штраф. Досудове розслідування триває.

Як стало відомо ZAXID.NET, обʼєм незаконно вивезених і скинутих відходів становить 3576 м³, а площа засміченої території – 2280 м². У судовому реєстрі можна знайти ухвалу, яка стосується заступника начальника благоустрою комунального підприємства «Рава-Руське будинкоуправління №2» при Рава-Руській міській раді. Він з серпня 2021 року працював майстром дільниці благоустрою, а з червня 2024 року його призначили заступником. У документах йдеться, що посадовець дозволяв працівникам комунального підприємства викидати сміття на суміжних ділянках біля полігону на території Потелицької сільської ради. Галицький райсуд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.