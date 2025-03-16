Заступника начальника Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства підозрюють у службовій недбалості через забруднення та засмічення земель на 57,4 млн грн.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднили у судовому реєстрі, наприкінці лютого 2025 року заступнику начальника з питань благоустрою Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства повідомили про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Поліція встановила, що посадовець Жидачівського МВ УКГ неналежне виконував свої обов’язки, що призвело до забруднення та засмічення земель біля місцевого сміттєзвалища на 57,4 млн грн. Підозрюваний у різний період працював на посадах начальника, в.о. начальника та заступника начальника Жидачівського МВ УКГ, не ініціював виготовлення проєкту експлуатації полігону та складування відходів відповідно до такого проєкту, не контролював виконання договорів по утриманню сміттєзвалища, що призвело до забруднення та засмічення суміжних земельних ділянок. Розмір завданої шкоди – 57,4 млн грн.

Наразі суд уже обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, його також відсторонили від посади на час слідства (до травня 2025 року).