Підозру отримав директор сміттєвої фірми «Грінера» Богдан Михалусь

Директору львівської фірми «Грінера», що займається вивезенням та переробкою сміття, Богдану Михалусю оголосили підозру у забрудненні земель оборонного заводу. За версією правоохоронців, за вказівкою директора на території оборонного заводу скинули велику кількість побутових відходів, спричинивши забруднення земель небезпечними речовинами.

«За даними слідства, керівник фірми, яка спеціалізується на вивезенні, сортуванні та переробці сміття, самовільно і несанкціоновано наказав підлеглим розмістити на земельній ділянці державного оборонного заводу тверді побутові відходи, які забруднили 2000 м2 землі фосфором, хлоридом, цинком, кадмієм, свинцем та іншими небезпечними для життя та здоров’я речовинами», – повідомили в спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону 16 квітня.

За вказівкою директора, сміття незаконно скидали на території оборонного заводу (фото прокуратури)

За даними слідства, у такий спосіб службовець хотів заощадити час, матеріальні ресурси і спростити робочий процес. У результаті завдані Львівській громаді збитки оцінили у 14,5 млн грн. Наразі спеціальні служби ліквідовують негативні наслідки для довкілля.

Керівнику фірми повідомили про підозру за фактом забруднення земель (ч. 2 ст. 239 ККУ). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав директор фірми «Грінера Україна» Богдан Михалусь. Він розповів ZAXID.NET, що відкидає усі звинувачення. «Фірма здійснювала переватаження відходів на закинутій території одного із львівських заводів на законних підставах, є усі договори. Усі звинувачення надумані», – заявив Богдан Михалусь.