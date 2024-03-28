У четвер, 28 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Полювання на порушників. У Львівській громаді встановили фотопастки, щоб фіксувати людей, які створюють стихійні сміттєзвалища.

У Львові зробили перший крок для переходу до оплати перевізнику за виконану роботу. Розпочнуть з ЛКП «Львівелектротранс».

Рух вантажівок поновили. Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування пункту пропуску «Угринів-Долгобичув».

Віддали останню шану. У Львові попрощалися із українським науковцем, академіком, політиком, Героєм України Ігорем Юхновським.

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