У Львівській громаді фотопастки фіксують порушників, які створюють стихійні сміттєзвалища
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 березня
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У четвер, 28 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Полювання на порушників. У Львівській громаді встановили фотопастки, щоб фіксувати людей, які створюють стихійні сміттєзвалища.
- У Львові зробили перший крок для переходу до оплати перевізнику за виконану роботу. Розпочнуть з ЛКП «Львівелектротранс».
- Рух вантажівок поновили. Польські протестувальники тимчасово призупинили блокування пункту пропуску «Угринів-Долгобичув».
- Віддали останню шану. У Львові попрощалися із українським науковцем, академіком, політиком, Героєм України Ігорем Юхновським.
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