У п’ятницю, 29 березня, у Львові та області очікуються значні опади, зокрема можливі грози та град, а також шквальний вітер – пориви сягатимуть 25 – 28 м/с. Про це повідомили у львівському гідрометцентрі.

29 березня у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікується значний дощ, грози, а також град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вночі та вранці пориви 17 – 22 м/с, місцями сильний вітер 25 – 28 м/с; вдень південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 3 – 8°С тепла, вдень 11 – 16°С тепла. Також очікується погіршення видимості в опадах.