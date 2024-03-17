Температура повітря 16 березня 2024 року є найвищою для цього дня за останні 78 років

У суботу, 16 березня, синоптики зафіксували у Львові новий історичний температурний рекорд – 15,3°С тепла. Це лише на 0,1°С перевищує попередній рекорд для цього дня, який був зафіксований 41 рік тому.

Як вказано у повідомленні синоптиків львівського гідрометцентру, 16 березня у Львові зафіксували новий історичний температурний рекорд. Цього дня температура повітря становила 15,3°С тепла, попередній рекорд був зафіксований у 1983 року – 15,2°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 16 березня 2024 року є найвищою для цього дня за останні 78 років.