Лікарня планує самостійно виробляти ліки для пацієнтів, щоб забезпечити безперервний процес лікування

У четвер, 28 березня, під час пленарного засідання сесії Львівської міськради депутати підтримали ухвалу про надання Першому ТМО Львова дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі вул. Миколайчука. Це рішення підтримали 44 депутати.

В документі ідеться про те, що Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги (Перше ТМО) хоче збудувати на цій ділянці власне фармацевтичне виробництво. У лікарні переконані, що це підвищить якість медичних послуг, що тут надають.

Ділянка, про яку йдеться, має площу приблизно 0,5 га. Вона не перебуває ані у власності, ані у користуванні будь-кого. Об’єктів нерухомості на ній також немає. Її планують перевести у землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення та надати лікарні у постійне користування. Згідно з планом зонування Шевченківського району, тут можуть бути розміщені підприємства та споруди з IV-V класом шкідливості із захисною зоною 50-100 метрів.

Жовтим кольором виділено межі ділянки на вул. Миколайчука, де планується збудувати виробництво ліків

Окрім того, Першому ТМО виділять земельну ділянку площею близько 0,15 га на вул. Навроцького, 23. Тут планують збудувати Центр ментального здоров’я лікарні Святого Луки (колишня 8-ма лікарня).

На базі першого Територіального медичного об’єднання Львова працює Національний реабілітаційний центр «Незламні». Біля лікарні на вул. Миколайчука також триває спорудження соціального житла для пацієнтів, планується будівництво протезної майстерні, центру для літніх людей та буде облаштований терапевтичний сад.