Геронтологічний центр створять за зразком схожого закладу у Каннах

У Львові збудують заклад для літніх людей, який стане частиною реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken). Заклад буде облаштований за сучасними стандартами, міськрада запозичить досвід французького геронтологічного центру при Каннській лікарні. Про це 9 лютого повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Посадовець зазначив, що на сесії міськради 8 січня депутати надали лікарні св. Пантелеймона дозвіл на розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки біля вул. Миколайчука. Це орієнтовно 1,8 га із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівників-інтернатів для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.

Ділянка, де у Львові збудують геронтологічний центр

«Місце для такого закладу обрали не випадково – поруч заплановано парк, є відповідна медична інфраструктура, житло для реабілітованих, яке будуємо, школа, садок, житловий масив. Посеред соціуму, але одночасно з усіма передумовами для відпочинку і дозвілля», – зазначив Любомир Зубач.

Управління архітектури та урбаністики напрацьовує концепцію та візуалізацію такого закладу, за взірець беруть досвід геронтологічного центру при каннській лікарні Simone Veil. Його нещодавно збудували і відкрили у грудні 2023 року.

«Французький центр збудували не десь далеко від людей. Навпаки – поруч з міською лікарнею. Причому перші поверхи цього центру віддали під громадську функцію – кав’ярні, перукарні, магазини тощо. Бо ж мета – не ізолювати літніх людей-мешканців геронтологічного закладу, не позбавити їх спілкування з рештою світу, а якомога більше їх соціалізувати. Це сучасний підхід у такій справі», – пояснив Любомир Зубач.

У Каннах геронтологічний центр має три будівлі-блоки, поєднані між собою. На дахах французького центру є сонячні батареї, озеленені тераси з меблями. Кожен блок має закриті подвір’я лише для мешканців геронтологічного центру.

Три блоки центру у Каннах, з’єднані між собою і з внутрішніми дворами

Відмінністю від французького закладу у львівському буде громадський простір біля центру.

«Наші львівські лікарі кажуть: з початком збройної агресії кількість літніх людей, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги, побільшала в рази. А тому потреба в таких закладах опіки є безумовною, місця для всіх катастрофічно бракує. Утім, мова не тільки про місця, а й про умови та підходи. Фактично, ми говоримо про гідну старість не в ізоляції десь далеко від решти світу», – написав посадовець.

Тераса на даху схожого закладу у Каннах

Заступник мера наголосив, що центр для літніх збудують за кошти партнерів чи грантів, як і всю мережу закладів Unbroken.

До слова, на вул. Миколайчука у Львові збудують кампус для тимчасового проживання пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні». Це буде 8 житлових будинків, в яких зможуть проживати близько 700 людей. На будівництво європейська комісія виділила 19,5 мільйонів євро.