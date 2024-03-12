У вівторок, 12 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Зводять перший будинок. У Львові триває будівництво соціального житла для поранених переселенців, які проходитимуть реабілітацію у центрі «Незламні».

Здійснив свою мрію і знову почав бігати. 25-річний захисник отримав спортивний протез.

На вшанування видатного українця. У Львові завершили прийом проєктів на архітектурний конкурс громадського простору з пам’ятником Євгену Коновальцю.

Потрібні люди. Домівка врятованих тварин шукає волонтерів, які допомагатимуть у дні стерилізації тварин.

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