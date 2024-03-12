У Львові зводять перший з восьми соціальних будинків для поранених переселенців
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 березня
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У вівторок, 12 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Зводять перший будинок. У Львові триває будівництво соціального житла для поранених переселенців, які проходитимуть реабілітацію у центрі «Незламні».
- Здійснив свою мрію і знову почав бігати. 25-річний захисник отримав спортивний протез.
- На вшанування видатного українця. У Львові завершили прийом проєктів на архітектурний конкурс громадського простору з пам’ятником Євгену Коновальцю.
- Потрібні люди. Домівка врятованих тварин шукає волонтерів, які допомагатимуть у дні стерилізації тварин.
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