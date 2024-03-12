Рятувальники знайшли у квартирі тіло 35-річного чоловіка

Близько опівночі 12 березня на вул. Липинського у Львові виникла пожежа у одній з квартир п’ятиповерхового будинку. Рятувальники знайшли у квартирі тіло 35-річного чоловіка.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 11 березня о 23:38 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Липинського, у одній із квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальників викликала сусідка, яка почула запах диму. Пожежники врятували дев’ятьох людей та ще шістьох вивели на свіже повітря.

Під час ліквідації займання у квартирі виявлено тіло чоловіка, 1988 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м2. О 23:56 пожежу локалізовано та о 00:05 повністю ліквідовано. До ліквідації займання залучили дев’ятьох пожежників та два спецавто.