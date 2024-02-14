У вівторок, 13 лютого, внаслідок пожежі в електрощитовій підземного паркінгу на вул. Виговського у Львові загинув чоловік. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Вчора пообіді у підземному паркінгу на вул. Виговського (Залізничний район) трапилась пожежа в електрощитовій», – йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Під час пожежно-рятувальних робіт у комірці виявили тіло невідомого чоловіка, віком близько 35 років. Попередня причина смерті – ураження електричним струмом. Усі обставини події з’ясовують фахівці.