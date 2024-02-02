Горіла закинута будівля на вул. Пимоненка

Уночі на п’ятницю, 2 лютого, на вул. Пимоненка у Львові в закинутій будівлі слалася пожежа. На місці події рятувальники знайшли мертвим невідомого чоловіка.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 1:20 ночі на вул. Пимоненка, 32 горіла одноповерхова цегляна закинута будівля, розміром 5×5 м. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, всередині будівлі все було охоплено вогнем. Полум’я також поширилось дерев'яними конструкціями. Під час гасіння пожежі в приміщенні виявили тіло чоловіка, його особу встановлюють.

Пожежу гасили понад півгодини дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Вогонь знищив перекриття на площі 20 м2 та сміття.

Причини займання та всі обставини з’ясовують правоохоронці.