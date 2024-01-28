У неділю увечері, 28 січня, у Львіському геріатричному пансіонаті на вул. Медової Печери, 71 сталася пожежа. Унаслідок надзвичайної ситуації постраждав один з мешканців пансіонату для літніх людей, медики надавали йому необхідну допомогу, однак врятувати його життя не змогли.

Інцидент трапився близько 19:52 в одній з кімнат пансіонату на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев уточнив ZAXID.NET, що обставини загорання наразі невідомі, але одна з кімнат вигоріла вщент. Станом на 20:27 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

Унаслідок пожежі одна з кімнат вигоріла вщент. Фото ZAXID.NET

Унаслідок пожежі один іх мешканців пансіонату отримав опіки та отруєння димом. Медики надавали йому допомогу, але врятувати життя чоловіка не вдалось, він помер.

Під час гасіння пожежі з геріатричного пансіонату евакуювали 130 людей, які там проживали.

Фото ДСНС

Зараз на території пансіонату постійно проживають 300 людей похилого віку та з інвалідністю, з них 45 переїхали до Львова після початку повномасштабного вторгнення Росії.