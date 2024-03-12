Наявність лабораторії та отримання сертифікації дозволять перейти на масове виробництво

У вівторок, 12 березня, в НУ «Львівська політехніка» відкрили лабораторію з виробництва інноваційних гідрогелевих лікувальних і кровоспинних пов’язок. Тут також випробовуватимуть інші нові медичні технології. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Технологію з виробництва пов’язок, що знеболюють, допомагають у загоєнні ран і можуть бути кровоспинним засобом у Львівській політехніці розробили і запатентували торік. Інноваційність полягає у тому, що пов’язки розкладаються після використання, адже виготовлені з природних матеріалів.

Але науковці та їхні студенти не мали ані приміщення, ані достатньої кількості сировини і матеріалів для виробництва у масштабах запитів, що надходять від військових, хоча і змогли виготовити близько 230 тис. лікувальних пов’язок.

ЛОВА виділила для НУ «Львівська політехніка» 700 тис. грн, за які закупили обладнання і відкрили сучасну лабораторію для роботи науковців. Також адміністрація допомагає виробникам пов’язок із сертифікацією. Благодійники ж допомогли з ремонтом приміщення лабораторії та закупівлею сировини для виготовлення лікувальних пов’язок.

Зараз пов’язки поки не продаються, але військові частини можуть отримати їх за чергою після звернення в Інститут хімії та хімічних технологій НУ «Львівська політехніка». Згодом планується перейти до масового виробництва розроблених університетом лікувальних пов’язок для військових і цивільних.