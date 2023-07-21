Одне з приміщень Центру ветеранського розвитку

У першому корпусі Львівської політехніки, що на вулиці Карпінського, працюватиме Центр ветеранського розвитку. В осередку можна отримати допомогу з освітою та працевлаштуванням, підтримку з реалізацією підприємницьких проектів, консультації юриста та психолога тощо. У прес-службі Львівської міської ради у п'ятницю, 21 липня, розповіли, то такі центри вже відкрили у Вінниці та Дніпрі.

«Працюємо над тим, щоби вже цьогоріч у Львові були спеціальні центри для ветеранів, де допомогу і підтримку можна буде отримати комплексно. Наші колеги вже цим займаються і щоденно працюють з ветеранами», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Центр розташовується на вулиці Карпінського (Фото ЛМР)

У прес-службі ЛМР додали, що у кожному районі міста будуть окремі простори для ветеранів. Перший центр допомоги воїнам та їхнім рідним вже працює у Львові з 2014 року на вулиці Пекарській, 41. Зараз місто створює проект центру на вул. Чупринки. До кінця літа 2023 року його почнуть облаштовувати. Крім цього, наступні центри почнуть працювати у Залізничному та Сихівському районах.

Зазначимо, що у центрах працюватимуть ветерани та їхні рідні, які розуміють принципи роботи з військовими.