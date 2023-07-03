Міська програма ваучерної підтримки малого і середнього підприємництва розширюється

Львівська міська рада розширить програму ваучерної підтримки підприємців. Ваучери на 300 тис. грн від міста зможуть отримати ветерани і ветеранки, їхнє подружжя, а також підприємці, що втілюють проекти подвійного призначення у галузях безпеки, оборони і охорони здоров’я. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Бізнес-ваучер надаватимуть на конкурсних засадах, згідно з Положенням про ваучерну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, у розмірі, що не перевищує 300 тис. грн.

Ваучер для ветеранів і ветеранок та їхніх подружь може бути використаний на:

придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих;

оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проекту;

закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;

навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу.

Для отримання бізнес-ваучера заявнику слід буде подати на розгляд конкурсної комісії такі документи:

заяву;

проект розвитку бізнесу;

копію посвідчення учасника бойових дій або копію свідоцтва про одруження (для дружин/чоловіків).

Інвестиційний ваучер на проекти подвійного призначення надаватимуть підприємствам, що займаються розробкою, створенням, впровадженням та реалізацією інноваційної продукції з подвійним призначенням у сфері охорони здоров’я, безпеки та оборони.

Ваучер може бути використаний на:

придбання устаткування та обладнання, машин та механізмів, інших технологічних засобів, задіяних у виробничому процесі;

придбання сировини, комплектуючих та будівельних матеріалів;

оновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;

придбання та/або оренда нерухомого майна (виробничих площ, складських приміщень).

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, рішення про ваучерну підтримку ветеранів і ветеранок та проектів подвійного призначення остаточно затвердить сесія ЛМР.

Він додав, що упродовж 2021, 2022 і п’ять місяців 2023 року за програмою ваучерів бізнес отримав підтримку на 24,4 млн грн.