Верховна Рада на засіданні у п’ятницю, 30 червня, ухвалила закон про повернення довоєнної системи сплати єдиного податку для ФОПів. Передбачено скасування 2% та повернення 5% єдиного податку вже з 1 серпня. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Як поінформував Ярослав Железняк, законопроект у другому читанні підтримали 239 депутатів.

Як розповів нардеп, прийнятий закон №8401 врегульовує перехід з 2% ЄП. Зокрема, платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також, якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП.

Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.

Також автоматично відновлюються права і обов’язки платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена.

Окрім того, надається право платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором. При цьому, в разі подання заяви до 1 серпня цього року, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

Цим же законом передбачено продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни. Водночас з 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Із 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (касових апаратів). Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Крім того, законом передбачено, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі.

Збережене право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Таким чином, закон скасовує: