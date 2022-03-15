Володимир Зеленський назвав дві новації для підтримки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу в Україні, яка значно зменшить податкове навантаження на бізнес. Відповідну заяву він зробив у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

Голова держави анонсував, що замість ПДВ та податку на прибуток в Україні діятиме ставка 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу — а це 1 і 2 група ФОПів — сплата єдиного податку (ЄП) стане добровільною.

«Тобто якщо можете — сплачуйте. Не можете — немає питань», – наголосив президент.

Також в Україні скасують усі перевірки для всіх бізнесів. Умова лише одна: підприємці повинні забезпечувати нормальну роботу свого бізнесу в межах українського законодавства.

«Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону», – розповів голова держави.

Крім того, президент наголосив, що це лише перші два кроки податкової реформи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити нову податкову модель на час війни та післявоєнного стану, аби відновити роботу малого та середнього бізнесу. Відповідно, президент доручив Кабміну послабити податки та прибрати всі складнощі для бізнесу. Це необхідно для того, щоб система не тиснула і люди знали, що вони можуть працювати.

Глава держави зазначив, що головним завданням мирних жителів є відновлення економіки України, і сказав, що «там, де дозволяє безпека – на вулицях має з’явитися життя».