Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створити нову податкову модель на час війни та післявоєнного стану, аби відновити роботу малого та середнього бізнесу. Про це він повідомив у своєму зверненні 14 березня.

Глава держави зазначив, що головним завданням мирних жителів є відновлення економіки України, і сказав, що «там, де дозволяє безпека – на вулицях має з’явитися життя».

За його словами, необхідно відновити роботу аптек, торгівлі та будь-якого бізнесу, який може сьогодні працювати.

Відповідно, президент доручив Кабміну послабити податки та прибрати всі складнощі для бізнесу. Це необхідно для того, щоб система не тиснула і люди знали, що вони можуть працювати.

«Економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку та людей. Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати все, що заважає», – сказав Зеленський.

За його словами, на час війни та післявоєнного стану заплановано розробити нову податкову модель та оновити фінансові правила.

Цього ж дня податковий комітет Верховної Ради схвалив проєкт закону про підтримку бізнесу, який включає податкові послаблення для малого та великого бізнесу, регулювання оподаткування пожертв та кредитні канікули.

Великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок. Для цього ліміт річного доходу підвищать з 10 млн грн до 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників буде знято.

Податок становитиме 2% від обігу незалежно від виду діяльності (крім підакцизних товарів та грального бізнесу). Крім того, Верховна Рада планує визначити, що фактичні перевірки можуть проводитися стосовно забезпечення можливості розраховуватися карткою.

Відновляться всі фактичні перевірки, зокрема заборонені на час карантину. Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які живуть на території бойових дій, не оподатковуватиметься ПДФО.

Також не оподатковуватиметься ПДФО вся нецільова благодійна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Неприбуткові організації отримають податкову знижку 16% (замість 4% зараз) на пожертвування. Також до кінця 2022 року власники звільняються від сплати податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої.

ФОПам другої-третьої груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені коштом дербюджету. На період воєнного стану ФОП не сплачуватимуть ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Клієнти банків теж отримають пільги. Зокрема, прибирається відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами. Після війни ще місяць забороняється стягувати майно за іпотекою та виселення мешканців.

Для посадовців встановлюється обмеження із зарплат на час війни в розмірі до 65 тис грн, крім тих, які задіяні в заходах, необхідних для оборони України.