Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду продовжити в Україні воєнний стан ще на 30 днів. Відповідний законопроект про затвердження указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» вже зареєстрований на сайті парламенту.

Указом президента передбачається продовжити воєнний стан в Україні ще на 30 днів, починаючи з 05:30 26 березня.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадили рано-вранці 24 лютого після того, як Росія напала на Україну, завдавши ракетних ударів по низці об’єктів у різних регіонах країни. Крім того, ворожі війська почали рух вглиб України, здійснюючи артилерійські обстріли кордонів.

З того часу ворожі війська несуть важкі втрати і здаються в полон, оскільки ворожим солдатам казали, що в України немає армії.