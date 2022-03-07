Уряд України запроваджує допомогу для бізнесу та найманих працівників на час воєнного стану та після війни. Так, ФОПів І і ІІ групи повністю звільнили від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), інші підприємці не платитимуть податки за тих працівників, які захищають Україну. Про ці та інші рішення уряду розповів президент Володимир Зеленський під час свого звернення у понеділок, 7 березня.

Як заявив Володимир Зеленський, уряд створив спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. Частину підприємців звільнили від податків, зокрема:

ФОПи І і ІІ групи повністю звільняються від ЄСВ;

Підприємства та ФОПи ІІІ групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших захисних формувань, в тому числі тероборони;

Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної, комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії;

Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити.

Усі ці пільги, за словами Зеленського, діятимуть на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його звершення. Він також анонсував інші економічні пільги для підприємців на час війни та після її завершення.

«Усі керівники центральної влади мають розробити систему дій, щоб відновлення України було швидким і орієнтувалося на людей. Щоб ми всі повернулися до миру, до звичайної роботи, коли повернемо спокій на нашій землі», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що держава виконує усі зобов’язання перед громадянами: уже проіндексовано пенсії та виплачуються зарплати у бюджетній сфері.