Крістіан Ківу у 2010 році виграв у складі «Інтера» славнозвісний требл

Новим головним тренером «Інтера» став Крістіан Ківу, повідомляє офіційний сайт міланського клубу. 44-річний фахівець підписав угоду з «неррадзурі» на два роки – до кінця сезону 2026/27. На своїй посаді він замінив Сімоне Індзагі, який покинув команду після розгрому у фіналі Ліги чемпіонів від французького ПСЖ (0:5). Першим турніром для Ківу на чолі «Інтера» стане Клубний чемпіонат світу, який пройде в США.

Нагадаємо, Крістіан у статусі футболіста виступав за румунські «Рещіцу» та «Універсітатю Крайову», нідерландський «Аякс», а також італійські «Рому» та «Інтер». За 7 сезонів у складі міланців (2007-2014) Ківу провів 169 матчів і забив 3 м'ячі. У його доробку 3 чемпіонства Італії (2007/08, 2008/09, 2009/10), 2 Кубки (2009/10, 2010/11) і Суперкубок країни (2010), перемога в Лізі чемпіонів (2009/10) і Клубному чемпіонаті світу (2010).

Тренерську кар’єру розпочав в «Інтері» у 2018 році. Працював з командами U-16, U-17, U-18 та U-19. Посеред сезону 2024/25 він вперше спробував свої сили в Серії А і врятував «Парму» від вильоту.

До слова, «Інтер» у турнірній таблиці чемпіонату Італії фінішував на другій сходинці, відставши від чемпіона – «Наполі» – на одне очко.