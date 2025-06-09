Червоним кольором позначена територія майбутньої забудови

Неподалік залізничного вокзалу Івано-Франківська збудують багатоквартирний житловий квартал. Відповідний проєкт детального плану території оприлюднили на сайті міської ради.

Ідеться про забудову ділянки 0,54 га на вул. Селянській, неподалік парку і залізничного вокзалу в Івано-Франківську. Зараз тут розташовані п’ять однородинних особняків, а ділянки під ними перебувають у приватній власності.

Натомість тут планують збудувати три багатоквартирні житлові будинки на 4-8 поверхів із прибудованими громадськими приміщеннями. Площа забудови ділянки становить 26,83%. Під ЖК розмістять паркінг на 106 місць.

Розроблення ДПТ передбачає зміну цільового призначення ділянок – із земель садибної забудови в багатоквартирну. Після затвердження ДПТ власники ділянок зможуть звернутися до міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями на це будівництво.

Громадські слухання проєкту детального плану в районі вул. Селянської відбудуться 13 червня об 11:00 вул. Незалежності, 9, каб. 501 у Івано-Франківську.