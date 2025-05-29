Йдеться про територію, площею пів гектара, на вул. Селянській

На вул. Селянській в Івано-Франківську планують будівництво трьохсекційних багатоповерхівок з підземним паркінгом. У новому кварталі зможуть мешкати 300 людей.

Йдеться про територію, площею пів гектара, поблизу парку ім. Гната Хоткевича, де зараз розташовані 5 приватних будинків та 4 господарські будівлі.

Проєктом детального плану, оприлюдненому Івано-Франківською міськрадою 28 травня, на вул. Селянській передбачено будівництво багатоквартирних житлових будинків (3 секції), заввишки 4-8 поверхів з об’єктами громадського призначення.

Загальна кількість квартир – 150, а висота будівель не повинна перевищувати 30 м. Також у новому ЖК запланований підземний паркінг на 106 автомобілів, дитячий, відпочинковий та спортивний майданчик.

До багатоповерхівок вестиме нова дорога, шириною 6 м, і тротуари, три метри завширшки. На верхніх поверхах планують створити зелені зони, також передбачено підземний спосіб збирання побутових відходів.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 13 червня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.