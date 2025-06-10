Аварія сталась 9 червня близько 11:05 на вул. Городоцькій у Львові

У понеділок, 9 червня, на вул. Городоцькій у Львові трапилась ДТП: водій легковика збив літню жінку, яку із травмами госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталась 9 червня близько 11:05 на вул. Городоцькій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Fusion, 38-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохідку, 73-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

Наразі обставини ДТП встановлюють слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.