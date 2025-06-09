36-річний водій заїхав у відбійник

У неділю, 8 червня, в селі Ямниця в Івано-Франківській області трапилася ДТП. Внаслідок автопригоди одна дитина загинула, ще троє людей потрапили до лікарні. Нетверезого водія, який вчинив ДТП, затримали. Про це повідомили у поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Opel Vectra, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії дев’ятирічна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Також травмувалися ще двоє дітей, яким 10 та 13 років, та 40-річний пасажир. Їх доставили до лікарні.

Водія перевірили на стан сп’яніння. Результат – 2.08 проміле. Слідчі затримали його. Наразі вирішується питання повідомлення водію про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.