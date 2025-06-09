У неділю, 8 червня, на Львівщині внаслідок зіткнення з деревом загинули два мотоциклісти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Одна з ДТП трапилася близько 00:50 години у селі Туринка Жовківської громади. 24-річний мешканець села Деревня, керуючи мотоциклом марки Spark SP200R, не обрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги та виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся із деревом.

Інша ДТП трапилася близько 03:00 у селі Грицеволя Лопатинської ОТГ. 27-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом марки Loncin lx300, рухаючись по ґрунтовій ділянці дороги, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся із деревом.

Внаслідок ДТП обидва водії мотоциклів, від отриманих тілесних ушкоджень, загинули на місці пригоди. За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини загибелі встановлюють.