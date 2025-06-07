У селі Нагуєвичі на Львівщині дерево впало на екскурсійний автобус. Відповідні фото в соцмережах опублікували очевидці в суботу, 7 червня.

Як видно з опублікованих фото, дерево впало на автобус разом із коренем, а сам транспорт від удару деформувався. Інформації про негоду в Нагуєвичах цього дня не було, тож наразі не відомо, яка причина падіння дерева.

Фото очевидців

У ДСНС Львівщини ZAXID.NET повідомили, що потерпілих внаслідок падіння дерева немає. Проїзд трасою забезпечений.

Зі слів очевидців, у автобусі їхали діти, однак на момент падіння дерева в салоні нікого не було.

За інформацією сайту «Медіа Дрогобиччина», впав дуб Івана Франка – дерево, яке росло на території родинного маєтку письменника в Нагуєвичах. Дуб, під яким часто відпочивав Іван Франко – памʼятка історії місцевого значення. У останні роки біля дерева встановили табличку, яка попереджала про небезпеку падіння і заборону паркування.