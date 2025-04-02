Чоловік заплатить штраф та шкоду завдану довкіллю

У Тернополі священник без дозволу поблизу церкви вирізав 50 дерев. Храм Всіх святих землі української ПЦУ розташований у парку на вул. Володимира Винниченка на масиві «Дружба». Священник зрізав дерева, які росли навколо церкви і намагався вивезти їх.

«Представник однієї з релігійних організацій самовільно, без необхідних дозвільних документів, а саме ордеру на видалення зелених насаджень, пошкодив 50 живих дерев до ступеня припинення їх росту», – повідомили в Тернопільській міській раді 2 квітня.

Керівник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів зазначив ZAXID.NET, що на священника за незаконну вирізку дерев склали протокол про адмінпорушення за ст. 65 КУпАП. Шкоду, завдану довкіллю, наразі встановлює Державна екологічна інспекція в Тернопільській області.

Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 1000 грн. Також священник заплатить окремо за кожне вирубане дерево після того, як екологічні інспектори встановлять розмір шкоди.