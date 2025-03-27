Зловмисник зрубав 39 сироростучих дерев

На Буковині правоохоронці виявили 28-річного чоловіка, який нарубав лісу на території природно-заповідного фонду Берегомецького лісництва на понад 21 млн грн. Зловмисник загалом зрубав 39 ялин та ялиць. Йому вже пред’явили про підозру за незаконну рубку. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час рейду лісом співробітники Вижницького райвідділу поліції разом із працівниками департаменту безпеки ДП «Ліси України» виявили на території природно-заповідного фонду лісництва незаконну самовільну порубку дерев породи «Ялина» та «Ялиниця», повідомили в теруправлінні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Буковини в четвер, 27 березня.

Під час розслідування слідчі встановили, що до вирубки дерев причетний 28-річний житель с. Банилів-Підгірний. Чоловік не мав жодних необхідних дозвільних документів, однак все одно приїхав в ліс і бензопилою зрубав 39 сироростучих хвойних дерев. Після того підозрюваний спільно з іншими спільниками, яких поки що слідство не встановило, завантажив незаконно зрубану деревину на навантажувач і продав її на території Вижницького району.

Спеціалісти підрахували, що внаслідок незаконної порубки підозрюваний заподіяв матеріальну шкоду довкіллю на загальну суму понад 21 млн грн. Прокуратура Буковини повідомила про підозру 28-річному буковинцю за ч. 4 ст. 246 КК України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинила тяжкі наслідки). Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.