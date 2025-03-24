В результаті вирубали дерева на площі понад 1 га

Працівник Національного природного парку «Черемоський» за рішенням суду повинен сплатити Селятинській громаді 7,2 млн грн завданої шкоди за незаконну вирубку лісу. Також Путильський районний суд присудив йому один рік умовного покарання.

Під час розслідування і розгляду справи в суді прокурори довели, що посадовець неналежно виконував посадові обов’язки та допустив незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду, повідомляють в прокуратурі Буковини в понеділок, 24 березня.

Правоохоронці встановили, що виконувач обов’язків начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду НПП «Черемоський» Олексій Бойчук у квітні 2023 року він вніс помилкову інформацію до плану та акту вирубки дерев для освітлення дороги. Через це лісоруби зрізали більше деревини, а ніж було передбачено.

«Обвинувачений неналежно виконуючи свої службові обов’язки, склав план відводу ділянки під рубку освітлення дороги парку “Черемоський”, а саме у кварталі №43 виділ 15 площею 0,5 га, у кварталі № 9 виділ 4, 6, 7 площею 0,5 га, у якому зазначив координати лісової ділянки відведеної в рубку на підставі матеріалів лісовпорядкування, без їх виведення в натуру», – йдеться у вироку Путильського районного суду від 18 березня.

На цих ділянках не мала б проводитися вирубка. Однак через помилку працівника парку все-таки зрубали 31 дерево. За оцінкою екоінспекторів шкода від такої вирубки склала 7,2 млн грн.

В суді чоловік визнав свою провину і пояснив, що видати лісорубний квиток для того, щоб прорідити дорогу, він мав на прохання управління ДСНС в Чернівецькій області. Це було необхідно для запобігання надзвичайним ситуаціям. Він видав необхідні документи підприємця. Однак, вже при проведенні огляду місця події у жовтні 2023 року спільно з правоохоронцями він виявив, що внаслідок невикористання ним для вимірювання ділянки пристрою «Бусоль» для визначення координат, лісова ділянка вийшла в сторону. Через це лісозаготівельна бригада зрубала більше дерев, ніж ті, що підлягали в рубку.

Олексій Бойчук також визнав у повному обсязі цивільний позов, а з метою відшкодування шкоди він обсадив 50 трирічними саджанцями ялини вирубану ділянку.

Суд визнав його винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Призначив рік умовного покарання та штраф в розмірі 7,2 млн грн, який обвинувачений має сплатити в бюджет громади.