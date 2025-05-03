Висадка дерев має за мету відновити ліси

У суботу, 3 травня, на Львівщині висадили новий ліс. Близько 700 учасників акції на семи локаціях висадили майже 38 тисяч саджанців. Зокрема, на ділянці 0,7 гектара Суходільського лісництва висадили орієнтовно 3 тисячі саджанців дуба, повідомляє Львівська обласна рада.

Акцію організувала громадська організація «Добро.Дій», яка цього року на Львівщині вже зініціювала висадку мільйона саджанців на площі 200 га.

«Ми обʼєднуємо зусилля: лісівники надають ділянки й садивний матеріал, а громадські організації організовують охочих взяти участь у садінні. Нам усе вдалося, і ми встановили декілька рекордів з кількості висаджених дерев. Захід став доброю традицією, яку підхопили по всій Україні», – зазначив начальник Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

Окрім озеленення, нинішнє садіння лісу має за мету зібрати благодійні внески для протезування ноги ветерану ЗСУ, одеситу Янісу Хоменку. З 2022 по 2024 рік воїн захищав Україну у складі 77 бригади ДШВ ЗСУ на Донецькому і Лимано-Куп’янському напрямках. Внаслідок скиду гранати з ворожого дрона, отримав важке поранення, внаслідок якого довелося ампутувати ногу.

Масові висадки лісу відбулися втринадцяте. Загалом у Львівській області лісівники ДП «Ліси України» планують відновити лісові угіддя на площі 870,4 га: насадити саджанців на 474,1 га, ще на 396,3 га сприяти природному поновленню.