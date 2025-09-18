Аварія сталася 8 червня на трасі Мукачево – Львів у селі Ямниця

Тисменицький районний суд визнав місцевого мешканця Миколу Б. винним у порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула дитина, військовослужбовцеві призначили 5 років ув’язнення.

Вирок винесли 9 вересня. Йдеться про аварію, яка сталася у 8 червня на трасі Мукачево – Львів у селі Ямниця Івано-Франківського району. Обвинувачений на Opel Vectra з’їхав з дороги, і, зіткнувшись з відбійником, перекинувся. Внаслідок ДТП його пасажирка – 9-річна дівчинка загинула на місці, ще двоє людей отримали травми.

Під час судового засідання Микола Б. визнав вину і пояснив, що в той день відпочивав на річці з братом і дітьми. Зізнався, що випили на двох пляшку горілки та 2 л пива, після чого сів за кермо. Водій розкаявся у вчиненому і попросив суд не призначати суворе покарання. Суд також врахував, що прикарпатець не був раніше судимим, проходить військову службу та має задовільну характеристику за місцем проживання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Максим Олійник визнав Миколу Б. винним у порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, і призначив йому 5 років ув’язнення з позбавленням права упродовж 5 років керувати транспортними засобами. На вирок можуть подати апеляцію.