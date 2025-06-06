ДТП трапилась 23 жовтня 2024 року на вул. Княгині Ольги

Франківський районний суд Львова виніс вирок водію трамвая Андрію Гарвасу, який збив жінку з дворічним онуком на пішохідному переході. Суд призначив йому 4 роки увʼязнення та зобовʼязав ЛКП «Львівелектротранс» сплатити постраждалій жінці 600 тис. грн.

ДТП трапилась 23 жовтня 2024 року на вул. Княгині Ольги. Неподалік перехрестя з вул. Бойчука водій трамвая №3 Андрій Гарвас наїхав на 44-річну жінку, яка з дворічним онуком переходила дорогу на пішохідному переході. Жінку з важкими травмами госпіталізували. Поліцейські зʼясували, що водій трамвая був за кермом у стані алкогольного спʼяніння.

У суді Андрій Гарвас свою провину визнав і пояснив, що працює водієм трамвая чотири роки. Він каже, що відволікся і не помітив жінку в момент ДТП. Він також підтвердив, що того дня на роботі пив горілку. За цей час відшкодував родині збитої жінки 100 тис. грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Олександр Величко визнав Андрія Гарваса винним у пʼяній ДТП за ч. 2 ст. 286 та призначив 4 роки позбавлення волі, а також позбавив його права керувати транспортом на 6 років. Крім цього, суд задовольним цивільний позов збитої жінки та зобовʼязав ЛКП «Львівелектротранс» сплатити їй 600 тис. грн моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.